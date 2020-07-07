Эксперт рассказала об осложнениях при COVID-19, которые приводят к летальным случаям

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Заведующая кафедрой НАО "Медицинский университет "Астана" Нурила Малтабарова рассказала об особенностях течения COVID-19 и осложнениях, которые приводят к летальным случаям, передает Kazakhstan Today.

Отек лёгкого - это грозное осложнение не только при КВИ, но и при тяжелых критических заболеваниях. Идет отек легочной ткани, вирус начинает поражать данное интерстициальное пространство, там начинает скапливаться жидкость. При тяжелой степени заболевания в этом пространстве между легкими и сосудами собирается много жидкости и происходит отек легкого, который может завершиться летальным исходом. Вирус очень быстро поражает легочную ткань", - сообщила Нурила Малтабарова.

По ее словам, факторов риска очень много. Это заболевания артериальной гипертензии, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение. За счет недостаточной работы сердца, сосудов происходит перегрузка в организме жидкостью и развивается отёк легких.

Когда мы говорим, что одной из причин летальных исходов может быть отек легких, то подразумеваем, что нагрузка жидкостью организма происходит не из-за инфузионных препаратов, а из-за недостаточности работы сердечно-сосудистой системы. Даная ситуация происходит в большинстве у пациентов, имеющих вышеназванные факторы риска в виде хронических заболеваний", - отметила она.

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