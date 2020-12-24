Врачи: новогодние подарки могут стать переносчиками COVID-19

Москва. 23 декабря. Kazakhstan Today - Через новогодние подарки можно заразиться COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Журналисты опросили врачей и выяснили, что новогодние подарки могут стать переносчиками коронавируса. Например, на картонных поверхностях вирус способен сохраняться до суток, а на пластиковых и металлических - до трех дней.

Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических - до трех дней", - сказала порталу ria.ru врач-эпидемиолог Ольга Ненастина.

С учётом этого, отмечает Ненастина, внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса. Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь.

Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - советует Ненастина.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рекомендует по приходе домой обработать купленные вещи дезинфицирующим средством.

Если какие-то подарки, я думаю, что проще их вынести на балкон на какое-то время, а если овощи и фрукты - просто хорошо помыть проточной водой", - сказал Жемчугов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства