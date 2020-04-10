Кызылорда. 10 апреля. Kazakhstan Today - Врачи приняли роды у зараженной коронавирусом женщины в Кызылординской области, сообщила вице-министр здравоохранения Лязат Актаева, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, беременная поступила 8 апреля в провизорный роддом (изолированное здание) с доношенным сроком беременности и признаками ОРВИ.

В ходе наблюдения температура тела повышалась до 38,1 градуса. Обследована на КВИ, анализ положительный. Начались схватки. Роды прошли без осложнений. Новорожденный помещен в кювез: вес 2970,0 грамма, рост 51 сантиметр", - сообщила вице-министр на своей странице в Facebook .

Отмечается, что состояние ребенка удовлетворительное, взят анализ на COVID-19. Родильница переведена в инфекционный стационар для долечивания по COVID-19.

Дежурная бригада при оказании медпомощи использовала усиленные защитные средства, после дежурства сразу направлена на домашний карантин (2 недели).

Это герои нашего времени, выполняющие свой ежедневный трудовой подвиг: дежурная бригада Кызылординского областного перинатального центра: акушер-гинеколог Конкабаева Акбота, акушерка Енсепбаева Айгерим, неонатолог Аккайырова Меруерт, детская медсестра Турганбаева Айгуль", - написала Лязат Актаева.

По последним данным, в стране подтвержден 781 случай регистрации коронавирусной инфекции, 60 выздоровело, восемь скончались.

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