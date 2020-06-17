Временно исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева

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По информации Минздрава, вице-министр здравоохранения Лязат Актаева приступила к временному исполнению обязанностей главы ведомства.
Напомним, Елжан Биртанов госпитализирован в инфекционный госпиталь в связи с подтверждением у него диагноза COVID-19. Контактировавшие с ним премьер-министр РК Аскар Мамин и ряд членов правительства ушли на самоизоляцию.
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