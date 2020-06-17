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Временно исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева

16.06.2020, 12:56 8587
Временно исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева
Фото: https://24.kz/
Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Временно исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева, передает Kazakhstan Today.
 
По информации Минздрава, вице-министр здравоохранения Лязат Актаева приступила к временному исполнению обязанностей главы ведомства.
 
Напомним, Елжан Биртанов госпитализирован в инфекционный госпиталь в связи с подтверждением у него диагноза COVID-19Контактировавшие с ним премьер-министр РК Аскар Мамин и ряд членов правительства ушли на самоизоляцию.
 

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