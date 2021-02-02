Все обитатели испанского дома престарелых заболели КВИ после прививки Pfizer

Лагартера. 1 февраля. Kazakhstan Today - Все 78 обитателей дома престарелых в испанском городе Лагартера заразились коронавирусом, после того как были привиты вакциной Pfizer, семь из них скончались, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает РИА Новости, все проживающие в доме престарелых пенсионеры получили первую дозу вакцины 13 января.



У десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины. Однако с появлением новых больных было принято решение изолировать всех постояльцев в своих комнатах.



По состоянию на 1 февраля в заведении скончались семь человек, еще четыре госпитализированы, остальные продолжают проживать в режиме изоляции.



В дирекции заявили о полном соблюдении протоколов всех санитарных норм и отметили, что речь идет о первом появлении COVID-19 в стенах заведения с начала пандемии.



Напомним, член палаты представителей конгресса США Стивен Линч заразился коронавирусом после того, как получил обе дозы вакцины Pfizer.



Во Франции девять человек скончались после получения прививки от коронавируса компании Pfizer и BioNTech.



Ирландские специалисты получили 81 сообщение о побочных последствиях от вакцины компаний Pfizer и BioNTech.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства