Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство - Токаев

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство. Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии", - написал в Twitter Токаев.
Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну. В феврале Карагандинский фармацевтический комплекс планирует поставить 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.
С апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.
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