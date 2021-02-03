Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство - Токаев

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о начале массовой вакцинации против COVID-19 в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против COVID-19. Мы используем мировой опыт против эпидемий, вакцина - это единственное надежное средство преодоления пандемии. Все расходы на вакцинацию граждан взяло на себя государство. Надеюсь, наши граждане, не имеющие противопоказаний, с пониманием воспримут важность и необходимость вакцинации в условиях беспрецедентной пандемии", - написал в Twitter Токаев.

Напомним, 1 февраля в Казахстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса . В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну. В феврале Карагандинский фармацевтический комплекс планирует поставить 112 тыс. доз вакцин, в марте - 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз.

С апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства