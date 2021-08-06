Все сотрудники банков Кокшетау провакцинировались

КОКШЕТАУ. 5 АВГУСТА - За высокие показатели вакцинации и бережное отношение к горожанам благодарственные письма от акима Кокшетау Бауржана Гайсы получили руководители филиалов банков - лидеров проекта Ashyq, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Банковская сфера Кокшетау показала хороший пример ответственного отношения к здоровью клиентов и собственных сотрудников, сообщает управление внутренней политики.

На фоне тревожной ситуации с заболеваемостью COVID-19, когда загруженность инфекционных коек в областном центре превысила 115%, коллективы банков завершили вакцинацию на 100%. Исключение составили сотрудники, имеющие медицинский отвод по объективным показателям", - рассказали в акимате города.

Стоит отметить, кокшетауский банковский сектор находится в лидерах проекта Ashyq. Войти в отделение этих финансовых учреждений невозможно без онлайн-проверки статуса по коронавирусу.

По городу Кокшетау 301 объект предпринимательства участвует в проекте Ashyq. Эффективность проекта подтверждается выявлением больных коронавирусной инфекцией и контактных, нарушивших режим домашнего карантина.

На сегодняшний день при помощи приложения Ashyq удалось выявить 157 человек, не соблюдавших режим домашней изоляции, из них 82 со статусом "красный", 75 - со статусом "желтый".

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