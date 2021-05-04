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Всего три области Казахстана остались в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19

03.05.2021 9046
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 3 мая 2021 года большинство областей страны находится в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области. 
 
В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.
 
В "зелёной" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
 
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 327 995 случаев. На сегодняшний день в Казахстане провакцинировано 1 378 495 человек. 
 

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