Всего три области Казахстана остались в "зелёной" зоне по темпам распространения COVID-19

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, на 3 мая 2021 года большинство областей страны находится в "красной" зоне по темпам распространения COVID-19, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зелёной" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2496 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 327 995 случаев . На сегодняшний день в Казахстане провакцинировано 1 378 495 человек.

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