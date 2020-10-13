Всем семьям погибших от КВИ медиков до конца недели выплатят по 10 млн тенге

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Семьям медиков, которые боролись с коронавирусом, но сами скончались от этой болезни, до конца недели выплатят по 10 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Принято окончательное решение - всем семьям/близким погибших в борьбе с коронавирусом медицинских работников будут выплачены компенсации в размере 10 млн тенге. До конца этой недели деньги поступят на банковские счета заявителей", - сообщил официальный представитель Минздрава Багдат Кожахметов.

По его информации, "в Казахстане с начала пандемии коронавируса погибли 182 ангела в белых халатах".

По его словам, "на местах продолжаются "игры с цифрами" по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация".

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