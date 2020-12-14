Всемирная организация здравоохранения заявила о стопроцентном росте смертности от COVID-19 в Европе

Нур-Султан. 13 декабря. Kazakhstan Today - За последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса в мире увеличился на 60%. Об этом заявила глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, передает Kazakhstan Today.

В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заражений, по всему миру растет процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60%", - сказала она.

По ее словам, эти цифры неравномерно распределены в мире. Она уточнила, что за указанный период на территории Европы смертность выросла почти на 100%.

В конце ноября директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о смерти от коронавируса в Европе каждые 17 секунд.

На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тысяч новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в Европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек", - сказал он.

По его словам, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, "введение общего карантина - это последнее средство".

Сопутствующий ущерб, связанный с самоизоляцией, весьма значителен: он включает экономические последствия, обострение проблем психического здоровья, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, гендерное насилие и нарушение работы основных служб здравоохранения", - предупредил Клюге.

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