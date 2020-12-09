Вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых в Аксу

Павлодар. 8 декабря. Kazakhstan Today - Вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых в городе Аксу Павлодарской области, передает Kazakhstan Today.

О заболевании КВИ в доме престарелых в Аксу сообщил сегодня руководитель управления здравоохранения региона Айдар Ситказинов. Заболевшие есть как среди опекаемых, так и среди сотрудников учреждения, пишет Павлодар-онлайн

На данный момент 65 инфицированных, из них 27 человек - бессимптомные, они находятся в изоляторе на одном из этажей здания. 33 человека госпитализировали в стационар из-за сопутствующих заболеваний. Они переносят болезнь в легкой и средней степени тяжести, но мы решили не рисковать, пациенты сейчас остаются под наблюдением. Также один опекаемый находится в тяжелом состоянии из-за перенесенной ранее операции", - рассказал руководитель УЗО.

Все заболевшие сотрудники учреждения находятся на карантине дома, трое из них лечатся в стационаре. Общее число постояльцев дома престарелых - более 150 человек. Все они ранее прошли ПЦР-обследование.

Айдар Ситказинов подчеркнул, что в других медико-социальных учреждениях Павлодарской области заражения КВИ не выявлено.

За последние сутки в Павлодарской области зарегистрировали 104 новых факта КВИ, в том числе у 50 человек есть симптомы заболевания. 13 пациентов в стационарах остаются в тяжелом состоянии, в том числе трое - на ИВЛ.

Также за сутки выздоровел 71 человек. Под наблюдением находятся девять беременных на амбулаторном уровне, и девять проходят лечение в стационаре, среди которых есть и родившие женщины. У новорожденных коронавирус не выявлен.

В детском инфекционном стационаре находится 14 человек с COVID-19, при этом ни одного пациента в тяжелом состоянии. На амбулаторном уровне наблюдают 183 ребенка с легким и бессимптомным течением болезни.

Напомним, за минувшие сутки в Казахстане выявили 670 заболевших коронавирусом , из них 104 - в Павлодарской области.

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