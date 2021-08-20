Вторая казахстанская вакцина от коронавируса прошла первую стадию клинических испытаний

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В ходе августовской конференции генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН Кунсулу Закарья сообщила о разработке и испытаниях второй отечественной казахстанской вакцины Qaz Covac-P, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Наряду с QazVac, ученые НИИ проблем биобезопасности разработали вторую субъединичную вакцину Qaz Covac-P. Сегодня препарат успешно прошел первую фазу клинических исследований. В настоящее время находится на второй фазе исследований. Также разрабатываются и другие виды вакцины против COVID-19, которые проходят лабораторные исследования", - сообщила глава НИИ.

Она также добавила, что в стенах института в настоящее время одновременно разрабатывается пять вакцин против КВИ.

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