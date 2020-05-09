Вторую волну коронавируса прогнозируют в Казахстане осенью

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Второй подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане прогнозируют во второй половине осени, передает Kazakhstan Today.

Вирус на этом не закончится. Скорее всего, по оценкам международных и казахстанских эпидемиологов, циркуляция данного вида коронавируса будет. Кроме того, данный вид коронавируса имеет свойство к мутированию, то есть возможны какие-либо мутации", - сказал директор Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана Дамир Кобжасаров.

Он сообщил, что осенью возможна вторая волна заболеваемости коронавирусом.

При этом мы прогнозируем, что все-таки будет второй подъем заболеваемости где-то во второй половине осени, ближе к холодам. В соответствии с сезоном ОРВИ и гриппа. Поэтому не следует расслабляться и нужно всему населению помнить, что вирус есть, он не ликвидирован. Не только в нашей стране не ликвидирован, но и в других странах. Есть бессимптомные носители, которые рано или поздно могут передать данную инфекцию восприимчивому организму, который будет уже болеть реальной инфекцией", - сказал Дамир Кобжасаров.





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