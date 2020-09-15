Введут ли карантин из-за гриппа в Алматы, рассказал Бекшин

Алматы. 14 сентября. Kazakhstan Today -В ходе брифинга руководитель департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин рассказал, планируется ли вводить карантин в Алматы из-за гриппа, передает Kazakhstan Today.

От того, как мы сейчас проведем вакцинацию населения, зависит, будет карантин или не будет. Наша задача - не допустить никаких карантинов. У нас по гриппу не было карантина, мы объявляем ограничительные мероприятия, если это будут отдельные объекты: школа, детский сад или какое-то предприятие, то, конечно, будут накладываться ограничительные мероприятия", - сказал Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что все профилактические мероприятия по гриппу и коронавирусу однотипны. И если соблюдать все меры, то удастся избежать резкого подъема заболеваемости гриппом, которое может привести к введению ограничительных мероприятий.

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