Выписанных домой на долечивание пациентов с легким течением COVID-19 обеспечат лекарствами

Алматы. 23 июля. Kazakhstan Today - Выписанных домой на долечение пациентов с легким течением COVID-19 обеспечат лекарствами, сообщил в прямом эфире программы Akimat Live на телеканале "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

Аким прокомментировал вопрос обеспечения стационаров необходимым количеством медикаментов.

Если пациент находится на амбулаторном лечении или выписан из стационара домой на долечивание, тогда мы должны его обеспечить в полном объёме. Сейчас мы взяли в оборот все наши клиники, запасы в каждой поликлинике именно по тому списку, который необходим (в рамках борьбы с COVID-19). Тогда пациент должен эти лекарства получить в полном объёме. Данные пациенты находятся под наблюдением наших мобильных бригад", - отметил Б. Сагинтаев.

Сагинтаев также отметил, что антибиотики без рецепта не должны продаваться.

Антибиотики без рецептурного назначения вообще не должны продаваться. Департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг ведется работа, и мы жестко пресекаем такие факты", - отметил аким.

Отвечая на вопросы жителей, Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в случае наличия информации о подобных нарушениях алматинцы могут обратиться на горячую линию 1308.

Согласно законодательству, запрещена реализация лекарственных средств, подлежащих отпуску по рецепту. За нарушение правил отпуска антибиотиков без рецепта предусмотрена адмответственность согласно части 1 статьи 426 КоАП РК в виде штрафа. Специальные группы из числа сотрудников правоохранительных органов и ДККБТУ занимаются выявлением и пресечением подобных фактов.

По его информации, с 16 июля по сегодняшний день из Стабфонда осуществлены поставки лекарственных препаратов в аптечные сети города в объеме, превышающем 437 тыс. упаковок. Также в рамках выделенных средств Стабфонда произведена поставка из Индии 3,8 млн упаковок лекарств. Данные объемы позволяют покрыть месячную потребность города в лекарственных препаратах.

Создавая Стабфонд, мы ставили задачу обеспечить резко возросшую потребность в лекарственных препаратах. Если в мае продали 50 тыс. упаковок парацетамола, то за 3 недели июля продали уже миллион упаковок - такой спрос был. Сейчас мы видим результат работы. Ситуация стабилизировалась. Мы создали группу снабжения при акимате, которая сейчас в ручном режиме направляет лекарства от производителя до аптечных полок", — отметил Б. Сагинтаев.

Он отметил, что выявлено 93 факта незаконного завышения цен на лекарственные средства в аптеках города. 39 лиц привлечены к административной ответственности по статье 426 КоАП (Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий).

В городе выявлены перекупщики медицинских изделий и лекарственных препаратов. Они оптом закупали самые востребованные медикаменты и давали объявление в Интернете. Мы отслеживали каждое такое объявление через департамент полиции города Алматы и под видом покупателей приезжали к ним, а дальше принимали необходимые меры. Таким образом, мы конфисковали лекарственные препараты на 8,5 млн тенге", - рассказал аким.

С целью выявления и пресечения фактов незаконной реализации лекарственных средств и завышения цен на них создана мобильная группа из числа оперативных сотрудников прокуратуры, ДП, ДЭР, ДККБТУ, местной полицейской службы. На сегодня выявлено более 100 подобных правонарушений, из которых по 24 зарегистрированы уголовные дела по факту реализации лекарственных средств. В рамках расследования данных дел изъято и передано в стационары лекарственные средства в количестве 986 упаковок ("Левоцин", "Ингавирин", "Фраксипарин", "Азитромицин" и др.), а также 8,5 млн штук медицинских масок.

Также аким города сообщил, что в полицию обратились 8 человек с официальными заявлениями на работников кладбищ. По словам обратившихся, у них требовали дополнительную оплату за услуги погребения, вынудив оплатить помимо установленной стоимости от 70 до 80 тысяч тенге.

Во исполнение поручений президента созданы специальные следственно-оперативные группы для пресечения незаконной деятельности работников кладбищ. В настоящий момент задержаны двое граждан, которые сознались в содеянном. Будут проверены и другие места погребения с целью пресечения незаконных поборов при захоронениях.

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