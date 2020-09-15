Выплаты получили около 1,5 тыс. медработников, заразившихся пневмонией и COVID-19

Нур-Султан. 14 сентября. Kazakhstan Today - 1487 медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19, получили единовременные социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с заражением коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией, передает Kazakhstan Today.

Также ГФСС перечислил выплаты родственникам 20 медработников, которые скончались в результате заболевания.

В разрезе регионов наибольшее количество выплат на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией произведено медработникам из Нур-Султана (261) и Алматы (197), Алматинской (127), Акмолинской (122) и Карагандинской (110) областей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Напомним, в Казахстане введена единовременная социальная выплата работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции. Выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.

Медработников, которым положена выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения, на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формируется Министерством здравоохранения РК, после чего заявки передаются в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" для формирования электронных макетов дел, откуда в дальнейшем направляются в ГФСС для назначения выплаты.

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