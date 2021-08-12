Выявлен новый штамм коронавируса с летальностью 82%

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НЬЮ-ЙОРК. 11 АВГУСТА - В Нью-Йорке выявили новый штамм коронавируса - Йота, летальность которого составляет до 82%, особенно среди людей старше 45 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по медпрофилактике Уральского федерального округа Сергей Токарев, ссылаясь на данные портала репринтов medRxiv, пишет газета " Известия ".

Он отметил, что штамм передается на 25% быстрее других мутаций. К тому же Йота - более патогенный штамм, то есть он может ускользать от иммунного ответа.

Как отметил иммунолог Николай Крючков, пока что врачам мало что известно о новом штамме - остается только наблюдать за его развитием.

Сказать что-то определенное можно будет лишь в течение определенного времени, когда его доля начнет очень быстро расти. Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов", - пояснил Крючков.

5 августа эпидемиолог, научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге Антон Барчук отметил, что у всех вакцин от коронавирусной инфекции снижена активность в отношении штамма Дельта, но все они эффективны против тяжелого течения болезни.

При этом днем ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Дельта-штамм коронавируса на 50% заразнее британского варианта. По ее словам, ВОЗ изучает, является ли Лямбда-штамм более заразным.

Индийскую мутацию COVID-19 Дельта обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах. Вместе с тем штамм Лямбда содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более заразной версией COVID-19.

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