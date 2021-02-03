Выявлена новая мутация "британского" штамма КВИ

Лондон. 2 февраля. Kazakhstan Today - Управление по охране общественного здоровья Великобритании сообщило о выявлении мутации "британского" штамма коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает РИА Новости , мутацию E484K ранее уже обнаруживали в "южноафриканском" и "бразильском" вариантах коронавируса.

Лабораторные исследования показали, что она делает коронавирус более устойчивым к иммунному ответу, а эффективность некоторых существующих вакцин от COVID-19 снижается. В связи с этим у уже переболевших людей повышается риск заразиться мутировавшим "британским" штаммом.

В конце 2020 года после выявления в Британии новой, более заразной разновидности коронавируса многие страны закрыли границы с Соединенным Королевством. Сама Великобритания закрыла границы со всей Латинской Америкой, Португалией и с рядом стран Африки из-за обнаружения там новых штаммов коронавируса.

Ранее английском графстве Суррей и еще в семи местах в различных регионах Англии были зарегистрированы случаи заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса у жителей, не посещавших в последнее время ЮАР.

Эксперты назвали основные симптомы "британского" штамма COVID-19.

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