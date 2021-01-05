Выявленный в Британии новый штамм коронавируса опасен для детей

Лондон. 4 января. Kazakhstan Today - Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, опасен для детей. Об этом сообщила в своём Твиттере старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани, передает Kazakhstan Today.

По словам Гурдасани, британский штамм коронавируса более заразен для детей и молодых людей в возрасте до 19 лет, пишет RT

Это также может означать, что у детей с данным типом коронавируса больше вероятность развития симптомов", - заявила Гурдасани.

Также учёный считает, что новый штамм коронавируса может передавать от детей к взрослым, что приведёт к ещё большей заболеваемости.

Ранее в Британии была выявлена новая мутация коронавируса, которая на 70% заразнее

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