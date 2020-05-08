Выявлены новые случаи КВИ в Казахстане, общее число заболевших - 4530

Нур-Султан. 7 мая. Kazakhstan Today - В оперативном штабе госкомиссии рассказали об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в РК по состоянию на 17.25 сегодняшнего дня, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрирован еще 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 12, в Алматы - 5, в Западно-Казахстанской области - 2, в Туркестанской области - 2", - говорится в сообщении.

Всего в стране подтверждено 4530 случаев, из них: в Алматы - 1427, в Нур-Султане - 865, в Атырауской области - 240, Кызылординской области - 223, в Шымкенте - 223, ЗКО - 215, Алматинской области - 176, Карагандинской области - 175, Актюбинской области - 172, Жамбылской области - 169, Туркестанской области - 165, Павлодарской области - 152, Мангистауской области -105, Акмолинской области - 101, Костанайской области - 59, СКО - 33, ВКО - 30.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,8 млн человек. Выздоровели более 1,36 млн человек, погибли более 265 тысяч.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства