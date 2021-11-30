Япония закрывает въезд иностранцам из-за омикрон-штамма
29.11.2021, 11:04 54892
Фото: profile.ru
ТОКИО. 29 НОЯБРЯ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида.
Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме, уточняет РИА "Новости".
С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть на карантине три дня вместо 10 или 14. Затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществление деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов - для них выдача виз не возобновлялась.
С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Женеве, передает KAZKAHSTAN TODAY.
В своем выступлении глава Казахстана отметил критическую важность борьбы с пандемией COVID-19. Специальная сессия проводится лишь во второй раз в истории ВОЗ, и этот факт отражает значимость данной проблемы, сообщила пресс-служба Акорды.
ВОЗ сыграла ведущую роль в этой беспрецедентной глобальной борьбе в поддержку общественного здравоохранения. Все государства-члены ВОЗ и их системы здравоохранения испытывали и продолжают испытывать серьезные потрясения. Поскольку новые и опасные штаммы коронавируса начинают быстро распространяться по всему миру, ожидается, что в ближайшие недели число случаев заболевания COVID-19 значительно возрастет. Новую угрозу представляет недавно выявленный южноафриканскими исследователями штамм Омикрон", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что пандемия выявила множество недостатков в международном сотрудничестве. Социально-экономические последствия кризиса также требуют глубокого переосмысления социальной структуры на всех уровнях. Пандемия подтвердила необходимость нового глобального подхода, основанного на солидарности и более эффективной системе противодействия биологическим вызовам.
В первую очередь нам необходимо устранить пробелы, которые сделали нас уязвимыми перед вирусом. Поэтому мы собрались на этой Специальной сессии с единственной целью - рассмотреть вопрос о разработке конвенции ВОЗ или международного документа по обеспечению готовности к пандемии и реагированию на нее. Позвольте поблагодарить рабочую группу 74-го заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения за подготовительную работу и доклад. Казахстан одобряет предложения к конвенции ВОЗ, направленные на повышение готовности к пандемии и принятие ответных мер", - отметил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан поддерживает ВОЗ и рассматривает эту организацию в качестве надежного партнера. Он высоко оценил личный вклад генерального директора организации в борьбу мирового сообщества с коронавирусом.
Нынешняя пандемия не является исключительно чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Многие согласятся с тем, что кризис выявил не только структурные недостатки внутри стран и национальных систем здравоохранения, но и серьезное системное неравенство на глобальном уровне. Именно поэтому Казахстан выступает за справедливое распределение вакцин в мире и активно способствует этому. Мы полностью поддерживаем стратегию ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 к середине 2022 года", - заявил президент Казахстана.
Глава государства рассказал участникам ассамблеи о разработке вакцины QazVac и ее успешно модификации против нового штамма Дельта. Казахстанская вакцина не только эффективно используется в нашей стране, но также получила одобрение в других странах Центральной Азии.
На глобальном уровне, как и в любой деревне или городе, наше процветание и благополучие зависит от состояния нашего здоровья. А наше здоровье зависит от солидарности и скоординированного ответа на общие угрозы. Я настоятельно призываю все страны объединиться для достижения поставленных целей под эгидой Всемирной организации здравоохранения", - обратился к участникам ассамблеи Касым-Жомарт Токаев.
ВОЗ порекомендовала подготовиться к возможному усилению санитарных мер из-за штамма Омикрон
29.11.2021, 17:58 40609
Фото: gazeta.ru
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Всемирная организация здравоохранения порекомендовала всем странам подготовится к возможному усилению санитарных мер из-за появления нового штамма COVID-19 Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принимая во внимание оценку риска, эпидемиологическую ситуацию, возможности реагирования, уровень вакцинации... а также неопределенность, связанную с быстро развивающейся ситуацией со штаммом Омикрон, страны должны быть готовы к своевременному усилению социальных и санитарных мер, чтобы избежать избыточных запросов на медицинские услуги", - сообщает РИА " Новости" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Президент РК на встрече с гендиректором ВОЗ призвал держаться вместе в борьбе с коронавирусом
29.11.2021, 16:56 47710
Фото: akorda.kz
ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Швейцарскую Конфедерацию начался со встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы и перспективы взаимодействия между Казахстаном и ВОЗ. Глава государства представил информацию о принимаемых нашей страной мерах по противодействию пандемии, в том числе о разработках казахстанскими учеными антиковидных препаратов и ходе массовой вакцинации населения", - сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев назвал ВОЗ надежным партнером Казахстана.
Мы высоко ценим ваш личный вклад в развитие ВОЗ. К сожалению, мир переживает сложные времена. Сейчас обнаружен новый штамм коронавируса -
Омикрон. Нам нужно держаться вместе в борьбе с коронавирусом", - сказал президент.
Глава государства рассказал о продвижении казахстанской вакцины QazVac и новой субъединичной вакцине QazCoVac-P. Данный препарат внесен в список кандидатных вакцин в фазе клинических исследований. Президент выразил благодарность главе ВОЗ за поддержку казахстанских вакцин.
Касым-Жомарт Токаев выразил полную поддержку стремлению ВОЗ к обеспечению равноправного и справедливого доступа к вакцинам, подчеркнув готовность предоставить казахстанскую вакцину всем нуждающимся странам.
Участниками встречи подчеркнута важность координации международных усилий по укреплению здоровья населения. Глава государства призвал объединить два важных вектора системы здравоохранения: первичную медико-санитарной помощь и всеобщий охват услугами здравоохранения.
Генеральный директор, со своей стороны, приветствовал приверженность президента Казахстана целям и подходам ВОЗ, в том числе по развитию первичной медико-санитарной помощи.
Тедрос Адханом Гебрейесус проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ключевых направлениях борьбы с коронавирусом, новых штаммах вируса и возможных сценариях дальнейшего развития пандемии. Руководитель ВОЗ вновь подчеркнул исключительную важность вакцинации в борьбе со смертельно опасным вирусом.