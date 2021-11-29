ЮАР передаст другим странам образцы омикрон-штамма COVID-19

КЕЙПТАУН. 28 НОЯБРЯ - ЮАР готова поделиться образцами нового штамма коронавируса "омикрон" с другими странами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом заявил директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра в интервью газете Financial Times .
Мы сделаем с ним то же, что сделали с штаммом Бета, - направим образцы штамма всем основным агентствам по биобезопасности в мире", - сказал де Оливейра.
Он сообщил, что запросы уже поступили от США и Великобритании.
Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее", - сказал директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР, отметив, что сотрудничают только с госучреждениями.
Де Оливейра посетовал на то, что ЮАР еще после обнаружения бета-штамма начала сталкиваться с дискриминацией, а теперь ситуация повторяется с Омикроном.
Если так пойдет дальше, то многие страны перестанут сообщать о новых штаммах и мир рискует отбросить к начальным этапам пандемии", - считает де Оливейра.
Представитель ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм "омикрон" мог произойти от заразившегося человека, который не долечился до конца. По мнению экспертов, у пациента мог быть ослабленный иммунитет, поэтому вирус размножался в его организме в течение долгого времени.
Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что омикрон-штамм может передаваться между привитыми.