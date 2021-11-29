ЮАР передаст другим странам образцы омикрон-штамма COVID-19

Фото: profile.ru

ТОКИО. 29 НОЯБРЯ - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с 30 ноября введенные ранее с 8 ноября послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов отменяются из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября", - сказал Кисида.

Мера вводится как экстренная до того момента, пока не удастся выяснить всю информацию о новом штамме, уточняет РИА "Новости".

С 8 ноября Япония ввела послабления на въезд для бизнесменов, студентов и специалистов с сертифицированными в Японии вакцинами: в случае полной вакцинации и наличия принимающей стороны, которая должна была обеспечить соблюдение правил, им разрешалось пробыть на карантине три дня вместо 10 или 14. Затем разрешалось посещение мест, необходимых для осуществление деятельности, и пользование общественным транспортом. Мера не распространялась на туристов - для них выдача виз не возобновлялась.

С 28 декабря Япония фактически перестала выдавать новые визы в связи с распространением так называемого штамма "альфа" коронавируса. Таким образом, это было первое серьезное ослабление въездных ограничений почти за год.







