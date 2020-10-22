Южная Корея направила в Казахстан ПЦР-тесты и медоборудование

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today -21 октября первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в РК Ку-Хонг-соком, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в рамках которого корейской стороной оказана гуманитарная помощь для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане. Первая партия из 388 комплектов ПЦР-тестов корейского производства поступила в Нур-Султан 19 октября.

С южнокорейской республикой нас связывают давние дружественные партнерские отношения по различным направлениям, в том числе и в сфере здравоохранения. В столь трудный период пандемии мы особенно ценим поддержку и позвольте выразить благодарность высшему руководству Южной Кореи за предоставленную гуманитарную помощь в рамках борьбы с распространением Сovid-19. Уверен, что наши дружественные отношения, а также стратегическое партнерство между нашими странами будут только укрепляться и развиваться на основе взаимопонимания", - сказал в ходе встречи первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов.

Вторую партию гуманитарной помощи Республика Корея направит в Алматы до конца октября. Это будут 72 концентратора кислорода, 50 мониторов для пациентов, которые закуплены через глобальный канал поставки ВОЗ "WHO global supply chain". И последняя, третья партия гуманитарной помощи - макси стандарта FFP2 корейского производства - находится на стадии формирования.

В период, когда в ряде европейских стран и стран Центральной Азии имеется тенденция к ухудшению ситуации с распространением пандемии, правительство Казахстана основательно готовится ко второй возможной волне пандемии. Я надеюсь, что данная гуманитарная помощь правительства Республики Корея внесёт вклад в процесс подготовки Казахстана ко второй возможной волне пандемии COVID-19", - отметил посол корейской республики Ку-Хонг-сок.

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