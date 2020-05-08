Южнокорейские компании передали акимату Алматы средства индивидуальной защиты

Алматы. 7 мая. Kazakhstan Today - Южная Корея в рамках оказания гуманитарной помощи передала управлению общественного развития Алматы и департаменту контроля качества товаров и услуг 1125 единиц средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

В целом предоставлена помощь на общую сумму порядка $45 тыс. В частности, при содействии корейской компании "MPK Clinic" были предоставлены средства индивидуальной защиты для 1125 врачей и медработников. Shinhan Bank переданы средства индивидуальной защиты в размере 500 единиц стоимостью $20 тыс., Lotte Rakhat - 500 единиц стоимостью $20 тыс., SK E&C - 125 единиц стоимостью $5 тыс.

Переданные средства индивидуальной защиты будут распределены между медработниками инфекционных госпиталей. Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев выразил благодарность южнокорейским компаниям за поддержку, оказываемую в период пандемии коронавируса.

Когда мир сталкивается с глобальной пандемией, каждая поддержка важна. Сплотившись вместе, мы можем выступить против этого общего вызова и справиться с ним. Сегодня принимается комплекс противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, которые стабилизируют ситуацию по коронавирусу в Алматы. Дальнейшие действия под руководством Оперативного штаба города, приведут к постепенной стабилизации, снижению заболеваемости от данной инфекции", - сказал Т. Абилдаев

Содействие в организации гуманитарной помощи также оказало представительство Министерства иностранных дел РК в Алматы.

Министерство иностранных дел через наше посольство в Корее организовало гуманитарную помощь консорциума корейских компаний в Казахстан. Данный консорциум состоит из трех компаний. Гуманитарная помощь предоставлена в виде средств индивидуальной защиты в количестве 40 коробок. Это уже не первая партия. Ранее от Корейской компании "MPK Clinic" медицинским учреждениям Алматы были переданы ПЦР-тесты", - сказал руководитель представительства МИД РК в Алматы Ерлан Искаков.

В свою очередь, представители корейских компаний пожелали скорейшей стабилизации эпидемиологической ситуации.

Прежде всего хотел бы передать, чтобы все врачи города Алматы и всего Казахстана, держались и прилагали все усилия для того, чтобы бороться с коронавирусом. Сейчас непростая ситуация во всем мире и в Казахстане, поэтому хотелось бы, чтобы все вместе мы могли преодолеть данную проблему. Надеюсь, что средства, которые передаются на борьбу с коронавирусом, принесут большую пользу", - сказал председатель правления Shinhan Bank Kazakhstan Ким Хенг Ван.

Наша компания совместно с другими решила передать медицинским сотрудникам защитные костюмы. Желаем, чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась", - сказал заместитель председателя правления АО "Рахат" Пак Гюн Ёль.

Когда Казахстан столкнулся с коронавирусом, мы не смогли остаться на стороне и хотели оказать свою поддержку. Желаю побороть этот вирус, чтобы алматинцы и город могли вернуться к нормальной жизни, чтобы все стало как прежде. И я хотел бы, чтобы отношения Казахстана и Кореи находили продолжение и корейских компаний, которые инвестируют в Казахстан, становилось больше", - отметил представитель SK E&C Джун Хун Ким.

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