За 10 дней в карантинный стационар Нур-Султана доставили более 1400 человек

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - С 6 октября карантинный стационар на базе гостиницы "Рамада Плаза" в Нур-Султане принял авиапассажиров 64 рейсов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава горздрава Тимур Муратов, из госпитализированных в карантинный стационар 1437 граждан РК, не имевших справок о прохождении ПЦР-теста, двое оказались бессимптомными носителями коронавирусной инфекции. Они изолированы на домашний карантин под наблюдением медработников.

Каждый день, бывает, что и рано утром и поздно ночью, наши специалисты карантинного стационара принимают в сутки более 150 пассажиров без нужных справок. Колоссальная работа проводится по тому, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Никто из нас не желает повторения картины при первой волне коронавируса, поэтому мобильность и профессионализм моих коллег здесь играет большую роль", - сказал Тимур Муратов.

По его информации, 16 октября принято 5 международных рейсов: 1 - из Германии, 1 - из Египта, 2 - из Турции, 1 - из Беларуси. Из них со справками о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР - 453, без справок - 120.

Все 120 пассажиров изолированы в карантинном стационаре (гостиница "Рамада Плаза"), где проведено ПЦР-тестирование.

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