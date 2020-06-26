За 4 дня в Шымкенте от пневмонии скончались 24 человека

Шымкент. 25 июня. Kazakhstan Today - Ситуация с пневмонией резко ухудшилась в Шымкенте. За 4 дня в городе от пневмонии скончались 24 человека, передает Kazakhstan Today.

С начала июня в Шымкенте с пневмонией госпитализировали 360 человек. Участились случаи смерти. Главная причина - позднее обращение к врачам, сообщает телеканал КТК

Небывалый рост заболевания в акимате связывают с нежеланием соблюдать карантинные меры. Люди продолжают посещать кафе и проводить большие семейные торжества. При этом только за минувшие сутки в больнице оказались 129 пациентов.

Было дополнительно подготовлено 650 койко-мест. Сейчас они практически заполнены. Вчера подготовили еще 100 коек в реабилитационном центре. Сейчас туда проводят системы кислорода. Оснастили аппаратами ИВЛ. Кроме того, есть два общежития, которые также выполняли функцию инфекционных стационаров. Сейчас их переоборудовали в провизорные стационары на 380 коек. Хочу отметить, что количество случаев пневмонии выросло в 7,2 раза", - рассказал заместитель акима Шымкента Ербол Садыр, отметив, что такого в истории еще не было.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства