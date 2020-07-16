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За что могут наказать в период карантина

15.07.2020, 19:31 13393
Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - В стране действует специальный правовой режим. И на представителей бизнеса, и на физические лица возлагается определенная ответственность, за нарушение которой следует наказание, передает Kazakhstan Today. 
 
Министр юстиции Марат Бекетаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций начал с разъяснения режимов ЧП и карантина, а также разных административных наказаний.
 

Весной гражданам рекомендовали оставаться дома и выходить только при необходимости. Сейчас для того, чтобы не страдала экономика, эти меры видоизменились. Они не менее жесткие, но предполагают экономическую активность граждан и бизнеса. Эти правила в основном касаются поведения граждан в общественных местах, в закрытых помещениях, на транспорте. Как они должны себя вести, если нарушают правила, какая ответственность предусмотрена. Это основные вопросы, которые поступают в Министерство юстиции", - рассказал глава Минюста.

 
Марат Бекетаев добавил, что к нарушителям карантина будет применяться наказание по 425 статье Кодекса об административных правонарушениях. Штраф на первый раз составит порядка 83 тысяч тенге.
 

Но здесь нужно понимать, что если такое мероприятие привело к массовому заражению, то штрафы будут значительно выше. А если впоследствии болезнь приведет к негативным последствия, то возможно наступление уголовной ответственности", -сказал министр юстиции.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится до конца июля.
 

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