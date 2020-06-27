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За день в Казахстане выявлено 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции

26.06.2020, 08:23 10369
Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - За день в Казахстане выявлено 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
 

За 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику", - сообщает портал coronavirus2020.kz


Данные в разрезе регионов:

Нур-Султан - 37;

Алматы - 35;

Шымкент - 44;

Акмолинская область - 49;

Актюбинская область - 27;

Алматинская область - 88;

Атырауская область - 83;

Восточно-Казахстанская область - 46;

Жамбылская область - 39;

Западно-Казахстанская область - 16;

Кызылординская область - 56;

Карагандинская область - 120;

Костанайская область - 47;

Мангистауская область - 53;

Северо-Казахстанская область - 55;

Туркестанская область - 67;

Павлодарская область - 21.

Итого бессимптомных в Казахстане - 13 560. В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1283;

город Алматы - 1412;

город Шымкент - 1157;

Акмолинская область - 428;

Актюбинская область - 460;

Алматинская область - 973;

Атырауская область - 1732;

Восточно-Казахстанская область - 452;

Жамбылская область - 478;

Западно-Казахстанская область - 838;

Карагандинская область - 1839;

Костанайская область - 337;

Кызылординская область - 416;

Мангистауская область - 428;

Павлодарская область - 196;

Северо-Казахстанская область - 480;

Туркестанская область - 651.

Напомним, всего в стране выявлено 19 750 заболевших, 12 220 человек выздоровели, 140 скончались.
 

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