Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - За день в Казахстане выявлено 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

За 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику", - сообщает портал coronavirus2020.kz .





Данные в разрезе регионов:





Нур-Султан - 37;





Алматы - 35;





Шымкент - 44;





Акмолинская область - 49;





Актюбинская область - 27;





Алматинская область - 88;





Атырауская область - 83;





Восточно-Казахстанская область - 46;





Жамбылская область - 39;





Западно-Казахстанская область - 16;





Кызылординская область - 56;





Карагандинская область - 120;





Костанайская область - 47;





Мангистауская область - 53;





Северо-Казахстанская область - 55;





Туркестанская область - 67;





Павлодарская область - 21.





Итого бессимптомных в Казахстане - 13 560. В разрезе регионов:





город Нур-Султан - 1283;





город Алматы - 1412;





город Шымкент - 1157;





Акмолинская область - 428;





Актюбинская область - 460;





Алматинская область - 973;





Атырауская область - 1732;





Восточно-Казахстанская область - 452;





Жамбылская область - 478;





Западно-Казахстанская область - 838;





Карагандинская область - 1839;





Костанайская область - 337;





Кызылординская область - 416;





Мангистауская область - 428;





Павлодарская область - 196;





Северо-Казахстанская область - 480;





Туркестанская область - 651.





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