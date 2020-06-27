Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - За день в Казахстане выявлено 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.
За 25 июня 2020 года зарегистрированы 883 бессимптомных носителя коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику", - сообщает портал coronavirus2020.kz.
Данные в разрезе регионов:
Нур-Султан - 37;
Алматы - 35;
Шымкент - 44;
Акмолинская область - 49;
Актюбинская область - 27;
Алматинская область - 88;
Атырауская область - 83;
Восточно-Казахстанская область - 46;
Жамбылская область - 39;
Западно-Казахстанская область - 16;
Кызылординская область - 56;
Карагандинская область - 120;
Костанайская область - 47;
Мангистауская область - 53;
Северо-Казахстанская область - 55;
Туркестанская область - 67;
Павлодарская область - 21.
Итого бессимптомных в Казахстане - 13 560. В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1283;
город Алматы - 1412;
город Шымкент - 1157;
Акмолинская область - 428;
Актюбинская область - 460;
Алматинская область - 973;
Атырауская область - 1732;
Восточно-Казахстанская область - 452;
Жамбылская область - 478;
Западно-Казахстанская область - 838;
Карагандинская область - 1839;
Костанайская область - 337;
Кызылординская область - 416;
Мангистауская область - 428;
Павлодарская область - 196;
Северо-Казахстанская область - 480;
Туркестанская область - 651.
Напомним, всего в стране выявлено 19 750 заболевших, 12 220 человек выздоровели, 140 скончались.
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