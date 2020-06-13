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За день в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции

12.06.2020, 09:37 8803
За день в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции
Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - За 11 июня 2020 года зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает Kazakhstan Today.
 
Из них: 
 
город Нур-Султан - 385 (+53);
 
город Алматы - 421 (+130);
 
город Шымкент - 395 (+30);
 
Акмолинская область - 30 (+2);
 
Актюбинская область - 60 (+16);
 
Алматинская область - 214 (+49);
 
Атырауская область - 343 (+119);
 
Восточно-Казахстанская область - 136 (+29);
 
Жамбылская область - 46 (+7);
 
Западно-Казахстанская область - 249 (+19);
 
Карагандинская область - 428 (+125);
 
Костанайская область - 28 (+7);
 
Кызылординская область - 82 (+1);
 
Мангистауская область - 130 (+15)4
 
Павлодарская область - 35 (+5);
 
Северо-Казахстанская область - 103 (+23);
 
Туркестанская область - 74.
 
Итого бессимптомных в Казахстане - 3159.

 

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