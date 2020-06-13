За день в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции

Из них:
город Нур-Султан - 385 (+53);
город Алматы - 421 (+130);
город Шымкент - 395 (+30);
Акмолинская область - 30 (+2);
Актюбинская область - 60 (+16);
Алматинская область - 214 (+49);
Атырауская область - 343 (+119);
Восточно-Казахстанская область - 136 (+29);
Жамбылская область - 46 (+7);
Западно-Казахстанская область - 249 (+19);
Карагандинская область - 428 (+125);
Костанайская область - 28 (+7);
Кызылординская область - 82 (+1);
Мангистауская область - 130 (+15)4
Павлодарская область - 35 (+5);
Северо-Казахстанская область - 103 (+23);
Туркестанская область - 74.
Итого бессимптомных в Казахстане - 3159.
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