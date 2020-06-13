За день в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - За 11 июня 2020 года зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, передает Kazakhstan Today.

Из них:

город Нур-Султан - 385 (+53);

город Алматы - 421 (+130);

город Шымкент - 395 (+30);

Акмолинская область - 30 (+2);

Актюбинская область - 60 (+16);

Алматинская область - 214 (+49);

Атырауская область - 343 (+119);

Восточно-Казахстанская область - 136 (+29);

Жамбылская область - 46 (+7);

Западно-Казахстанская область - 249 (+19);

Карагандинская область - 428 (+125);

Костанайская область - 28 (+7);

Кызылординская область - 82 (+1);

Мангистауская область - 130 (+15)4

Павлодарская область - 35 (+5);

Северо-Казахстанская область - 103 (+23);

Туркестанская область - 74.

Итого бессимптомных в Казахстане - 3159.





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