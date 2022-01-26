За месяц занятость инфекционных коек увеличилась более чем в два раза - Минздрав РК

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НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране. За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По ее словам, с начала года в республике коронавирусной инфекцией заболели более 178 тысяч человек. Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тысяч, это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта Омикрон. На сегодня вся страна за исключением Туркестанской области находится в "красной" зоне.

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость увеличилась в 11 раз. Рост заражений отмечается во всех регионах. Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в 2,1 раза - с 18 до 38%. Занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях. Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в Нур-Султане", - сказала глава Минздрава.





Она сообщила, что на сегодня первым компонентом привито более 9,7 млн человек, вторым - более 9,0 млн. Охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51% от численности населения РК: первым компонентом - 76,4%, вторым - 47,3%.

В двух регионах страны - Мангистауской и Костанайской областях отмечается охват вакцинацией ниже 60%.

Охват вакцинацией первым компонентом подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer составил 28,2% подлежащего контингента, вторым - 5,1%.

При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тысяч в ноябре до 30 тысяч вакцинируемых в сутки в январе.

Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения. Охват составил 37% (более 1,1 млн человек, подлежит 3,2 млн). За неделю отмечается рост темпов ревакцинации во всех регионах с 26 до 37%.

Ажар Гиният напомнила, что в РК по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ был пересмотрен формат обучения в организациях образования . Все дошкольные организации, а также учащиеся начальных классов и школы мощностью до 600 учеников обучаются в штатном формате.

В организациях образования свыше 600 учащихся применяется дифференцированный подход к организации обучения, начальная школа работает в штатном режиме.

В вузах и колледжах введен дифференцированный подход: лекции - онлайн, остальные в штатном режиме по гибкому графику.

При этом следует отметить, что органами санэпиднадзора будет продолжаться мониторинг исполнения карантинных мер и при выявлении нарушений, как и в первом учебном полугодии, обучение будет переводиться в онлайн формате. В этой связи акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султана и Шымкента необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди учащихся", - отметила Гиният.

Кроме того, с учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной вариантом Омикрон, был пересмотрен подход к срокам карантина и соответственно сроков изменения статуса в Ashyq . Срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования, на седьмые сутки карантин завершается. Если по каким-то причинам ПЦР-тест на седьмые сутки не сдан, карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи ПЦР-теста.

Также, по ее словам, были рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса . Продолжено дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса. Сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с "зеленым", так и "синим" статусом. При использовании только "зеленого" статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений проводятся торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы; не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей.

Допускается вход без ограничений при наличии "синего" статуса, независимо от зоны эпидриска, в отели, гостиницы, аэропорты, Ж/Д и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО "Казпочта", банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки.

Для ряда объектов, где допускается вход посетителей с "синим" статусом:

- снимаются ограничения в "зеленой" зоне;

- в "желтой" зоне - до 70%; в "красной" зоне - до 60% увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей.

За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это в свою очередь накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса на выполнение установленных алгоритмов безопасной работы", - подчеркнула министр.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил продолжить контроль эпидемиологической ситуации.

Вместе с тем с учетом поручения главы государства по пересмотру карантинных ограничений в сторону послабления для бизнеса Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса совместно с НПП "Атамекен" необходимо выработать соответствующие меры. Мы не должны препятствовать работе бизнеса, надо совместно решать возникающие проблемы. Министерству здравоохранения и акиматам нужно усилить работу по вакцинации и ревакцинации", - сказал Смаилов.