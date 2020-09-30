За неделю от COVID-19 скончались 26 казахстанцев

МЗ РК

Нур-Султан. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане зарегистрированы 26 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции за период с 21 по 27 сентября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, в Атырауской области жертвами КВИ за неделю стали 4 человека: мужчины 1960, 1956 годов рождения; женщины 1976, 1952 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области - 3: женщины 1957, 1969, 1958 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области от КВИ скончались 5 человек: мужчины 1948, 1958 годов рождения; женщины 1938, 1956, 1948 годов рождения.

В Северо-Казахстанской области скончался мужчина 1949 года рождения.

В Костанайской области - мужчины 1966, 1969 годов рождения.

В Мангистауской области - женщина 1965 года рождения.

В Карагандинской области - 2: мужчина 1962 года рождения, женщина 1946 года рождения.

В Жамбылской области - 2: женщины 1975, 1972 годов рождения.

В Нур-Султане скончались двое мужчин - 1969, 1953 годов рождения.

В Алматы - 3: мужчины 1966, 1941 годов рождения; женщина 1931 года рождения.

В Шымкенте - мужчина 1948 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1725 случаев с летальным исходом.

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