За неделю от коронавируса скончались 28 казахстанцев

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане за период с 12 по 18 октября зарегистрировано 28 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Так, по данным пресс-службы Министерства здравоохранения РК, в Западно-Казахстанской области за неделю скончались 3 человека: мужчины 1949, 1956 годов рождения, женщина 1963 года рождения;

в Восточно-Казахстанской области - 13: мужчины 1953, 1960, 1955, 1943, 1951, 1950 годов рождения; женщины 1941, 1939, 1967, 1957, 1956, 1947, 1969 годов рождения;

В Северо-Казахстанской области скончалась женщина 1988 года рождения;

В Костанайской области - мужчина 1968 года рождения;

В Атырауской области - мужчины 1963, 1964 годов рождения;

в Мангистауской области - мужчина 1954 года рождения;

в Карагандинской области - женщина 1962 года рождения;

в городе Нур-Султане - женщина 1942 года рождения;

в городе Алматы - 4: мужчины 1957, 1947, 1930, 1952 годов рождения.

в городе Шымкенте - мужчина 1976 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1796 случаев с летальным исходом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства