За неделю от коронавируса в Казахстане скончались 211 человек

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане с 3 по 8 августа 2020 года от коронавируса скончались 211 человек, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане зарегистрированы 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции с 3 по 8 августа 2020 года", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В Акмолинской области жертвами КВИ стали 9 человек: мужчины 1946, 1952, 1958, 1947, 1964, 1940 годов рождения; женщины 1946, 1935, 1947 годов рождения.

В Алматинской области - 8: мужчины 1950, 1955, 1955 годов рождения; женщины 1935, 1953, 1941, 1947, 1953 годов рождения.

В Атырауской области - 6: мужчины 1953, 1952, 1963, 1941, 1964, 1960 годов рождения.

В Западно-Казахстанской области - 23: мужчины 1959, 1959, 1947, 1952, 1938, 1936, 1957, 1957, 1946, 1965 годов рождения; женщины 1978, 1933, 1962, 1936, 1944, 1942, 1953, 1939, 1961, 1959, 1957, 1940, 1979 годов рождения.

В Восточно-Казахстанской области - 28: мужчины 1958, 1937, 1953, 1965, 1959, 1947, 1936, 1958, 1972 1961, 1965, 1962 1957, 1974 годов рождения; женщины 1941, 1956, 1934, 1974, 1950, 1933, 1949, 1948, 1965, 1967, 1931, 1936, 1944, 1955 годов рождения.

В Актюбинской области - 3: женщины 1958, 1964, 1974 годов рождения.

В Жамбылской области - женщина 1942 года рождения.

В Карагандинской области - 55: мужчины 1936, 1931, 1943, 1949, 1936, 1946, 1956, 1966, 1938, 1948, 1937, 1975, 1959, 1960, 1954, 1939, 1959, 1930, 1945, 1041, 1945, 1952, 1947 годов рождения; женщины 1952, 1955, 1953, 1933, 1940, 1928, 1959, 1949, 1958, 1976, 1955, 1940, 1949, 1971 1960, 1941, 1940, 1949, 1938, 1938, 1956, 1943, 1960, 1990, 1941, 1950, 1965, 1937, 1959, 1952, 1951, 1941 годов рождения.

В Мангистауской области - мужчина 1954 года рождения.

В Павлодарской области - 3: мужчины 1972, 1970 годов рождения; женщина 1946 года рождения.

В Северо-Казахстанской области - мужчина 1961 года рождения.

В Туркестанской области - мужчина 1963 года рождения.

В городе Нур-Султане -33: мужчины 1942, 1963, 1959, 1977, 1968, 1948, 1965, 1950, 1944, 1940, 1956, 1959 1944, 1955 годов рождения; женщины 1941, 1950, 1987, 1959, 1959, 1971, 1987, 1960, 1968, 1948, 1946, 1946, 1947, 1953, 1960, 1965, 1953, 1936, 1951 годов рождения.

В городе Алматы - 31: мужчины 1944, 1934, 1972, 1950, 1957, 1930, 1951, 1926, 1963, 1937, 1951, 1942, 1970, 1942, 1940, 1959, 1955, 1937, 1967, 1956, 1952, 1940 годов рождения; женщины 1961, 1955, 1957, 1956, 1931, 1939, 1948, 1937, 1947 годов рождения.

В городе Шымкенте - 8: мужчины 1964, 1953 годов рождения; женщины 1984, 1949, 1953, 1960, 1948, 1961 годов рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом.





По последним данным в мире зарегистрировано более 738 тыс. летальных исходов от коронавируса.

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