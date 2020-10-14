За неделю в РК от КВИ скончались 22 человека

Нур-Султан. 13 октября. Kazakhstan Today - С 5 октября по 11 октября в Казахстане зарегистрированы 22 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19, из 22 случаев с летальным исходом 18 - в Восточно-Казахстанской области: мужчины 1953, 1941,1963, 1943, 1938, 1936, 1927, 1991 годов рождения; женщины 1959, 1962, 1959, 1978, 1969, 1950, 1963, 1940, 1961, 1958 годов рождения.

Еще два случая в Северо-Казахстанской области: мужчины - 1939, 1966 годов рождения.

Одна женщина 1976 года рождения скончалась в Костанайской области.

В Мангистауской области умер мужчина 1967 года рождения.

Итого по РК зарегистрированы 1768 случаев с летальным исходом.

По состоянию на 23.59 12 октября 2020 года в Казахстане выявлен 108 901 заболевший коронавирусом.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства