За неделю в РК от КВИ скончался 21 человек

Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - С 28 сентября по 4 октября в Казахстане зарегистрирован 21 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19 из них:

в Западно-Казахстанской области - 1: мужчина 1957 года рождения;

в Восточно-Казахстанской области -13: мужчины 1952, 1969, 1946, 1968, 1985, 1978, 1944 годов рождения; женщины 1986, 1956, 1969, 1947, 1962, 1948 годов рождения;

в Костанайской области - 1: женщина 1992 года рождения;

в Карагандинской области - 2: мужчина 1983 года рождения; женщина 1946 года рождения;

в Нур-Султане - 1: женщина 1974 года рождения;

в Шымкенте - 3: мужчины 1949, 1963 годов рождения; женщина 1938 года рождения.

Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1746 случаев с летальным исходом.

6 октября карантинный стационар в столице начал принимать пассажиров, прилетевших из-за рубежа. На сегодня 150 пассажиров с международных авиарейсов изолированы в карантинный стационар на базе гостиницы "Рамада Плаза".

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