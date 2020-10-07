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За неделю в РК от КВИ скончался 21 человек

06.10.2020 7480
Нур-Султан. 6 октября. Kazakhstan Today - С 28 сентября по 4 октября в Казахстане зарегистрирован 21 случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает МВК по нераспространению COVID-19 из них:
 
в Западно-Казахстанской области - 1: мужчина 1957 года рождения;
 
в Восточно-Казахстанской области -13: мужчины 1952, 1969, 1946, 1968, 1985, 1978, 1944 годов рождения; женщины 1986, 1956, 1969, 1947, 1962, 1948 годов рождения;
 
в Костанайской области - 1: женщина 1992 года рождения;
 
в Карагандинской области - 2: мужчина 1983 года рождения; женщина 1946 года рождения;
 
в Нур-Султане - 1: женщина 1974 года рождения; 
 
в Шымкенте - 3: мужчины 1949, 1963 годов рождения; женщина 1938 года рождения. 
 
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1746 случаев с летальным исходом. 
 
6 октября карантинный стационар в столице начал принимать пассажиров, прилетевших из-за рубежа. На сегодня 150 пассажиров с международных авиарейсов изолированы в карантинный стационар на базе гостиницы "Рамада Плаза".
 

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