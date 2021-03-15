За период пандемии в Алматы 40 заведений приостановили деятельность по решению суда

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Какие заведения по решению суда не имеют права работать, рассказали на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы, передает Kazakhstan Today.

Координатор мониторинговых групп при Комиссии по недопущению распространения коронавируса в городе Алматы Рауан Есиркенов сообщил, что по постановлению акима города Алматы работают 32 мониторинговые группы в рамках контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических ситуаций в Алматы. По каждому району - по 4 группы.

Основные критерии проверки объектов предпринимательства на предмет нарушения следующих пунктов:

o режима работы;

o требований на ограничение проведения семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

o социального дистанцирования;

o масочного режима.

С 1 января по 12 марта 2021 года было проведено 1039 рейдов, охвачено 8190 объектов, выявлены нарушения карантинных мер на 715 объектах. Составлено 745 протоколов, из них наложено на юридические лица 160 протоколов на сумму 57 213 540 тенге, за нарушение масочного режима в отношении физических лиц составлено 585 протоколов на сумму 25 684 185 тенге.

С начала текущего года в суд было передано 58 материалов, из них по 23 материалам приняты решения за невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора, а также за нарушение требований законодательства РК в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов:

- по Алатаускому району: кафе "Жаксылык" (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), кафе "Центр шашлыка" (наложение штрафа на 161 МРП), бильярдный клуб ТОО "Шамо" (деятельность объекта приостановлена до окончания карантинного режима), компьютерный клуб "Эгоист", ТРЦ "Алатау", бильярдный клуб Alimus, караоке-клуб "Алем", кафе "Лейла";

- по Алмалинскому району: ресторан "Финик" (приостановление деятельности на 1 месяц), ночной клуб Fizika (приостановление деятельности на 3 месяца), кафе Boohouse (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа в 100 МРП), кафе "Пират" (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), кафе Endorphin, кафе "Где-то", Loto Club, ИП ТОПАЗ;

- по Ауэзовскому району: караоке-бар "Рыба моей мечты", лото-клуб ТОО Ejelgi Arman, кафе "Лабиринт";

- по Бостандыкскому району: ресторан Sunset (наложен штраф 200 МРП), таверна "Шмель", ночной клуб Queer ТОО Alfa International Construction and Trade Company арендодатель (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), ночной клуб Queer, физлицо Шарыкбаева З.А. арендатор, спортивный батутный парк ТОО Kango (наложение штрафа на 100 МРП), ресторан Nino, лаунж-бар "Мята", караоке-клуб "Министры";

- по Жетысускому району: компьютерный клуб Ниязова Ж. А. (деятельность приостановлена на 3 месяца со штрафом 5 МРП), игровой клуб Gameclub (деятельность приостановлена на 1 месяц), игровая площадка физлицо Куандыкова Ж. С, игровой зал "Ломатик" физлицо Пайзаевой С.Э., компьютерный клуб SKY SPORT физлицо Ернур Г., лото-клуб ТОО "ГринККМ", лото-клуб физлицо Рахимжановой А.Н.;

- по Медеускому району: бинго-клуб "Виктория" (деятельность объекта приостановлена до отмены запрета деятельности), компьютерный клуб ТОО Ordagamecenter (приостановление деятельности на 1 месяц), ресторан "Манана" (приостановление деятельности на 15 дней), ресторан "Пугасов" (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), бар "Бармаглот" (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), кафе-бар Hookan Dreems (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа на 100 МРП), ресторан "Айлина", бар "Небо", бильярдный клуб Rush7gill pub (решение суда о приостановлении деятельности до отмены запрета), клуб Loto (решение суда о приостановлении деятельности до отмены запрета), игровой клуб AVANGARD, ресторан "Лауреат", бар "Мята", игровой клуб Avangard, бар Bacha;

- по Наурызбайскому району: кафе "Премьера" (приостановлена деятельность на 1 месяц со штрафом 100 МРП), кафе "Таужолы" (приостановлена деятельность на 1 месяц со штрафом 100 МРП), ресторан (банкетный зал) Baqsarai;

- по Турксибскому району: общественное объединение "Казахстанская молодежная федерация таэквондо", игровой клуб "БекАр" физическое лицо Орашбеков Б.К., ресторан - гостиничный комплекс Erbil (приостановление деятельности на 1 месяц с наложением штрафа 70 МРП), игровой клуб ВAZA физлицо Калиева А.Б., ресторан Talavi, кафе GABALI.

Напомним, за весь период пандемии проведено 4188 рейдов, охвачено 22 400 объектов, выявлено 4994 объекта с нарушениями карантинных мер. По результатам проверок за 2020-2021 годы составлено на юридических лиц (объекты бизнеса) 566 протоколов на 191,3 млн тенге за несоблюдение ограничительных мероприятий.

За время пандемии 40 объектов приостановили свою деятельность из-за нарушения карантинных норм (с наложением штрафа на 100 МРП). Речь идет о злостных нарушителях, которые систематически не соблюдают сантребования.

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