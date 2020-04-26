За прошедшее время 40 детей до 14 лет заболели коронавирусом - Бекшин

Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - За прошедшее время 40 детей до 14 лет заболели коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Обращаю ваше внимание, что за прошедшее время заболели коронавирусом 40 детей до 14 лет. Это говорит о том, что многие дети в вечернее время без родителей выходят в подъезды и играют в тех местах, где этого делать нельзя. Прошу взять на контроль поведение детей и установить дисциплину в этом плане, как со стороны детей, так и взрослых", - сказал главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что необходимо очень жестко соблюдать правила самоизоляции.

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