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За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 161 заболевший коронавирусом

16.05.2020, 09:26 8101
Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 161 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
По информации оперштаба Госкомиссии, прирост заболеваемости COVID-19 составил 2,8%. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 26 (2,2%);
 
Алматы - 20 (1,2%);
 
Шымкент - 12 (4,7%);
 
Акмолинская область - 2 (1,8%);
 
Актюбинская область - 11 (5,2%);
 
Алматинская область - 10 (5,2%);
 
Атырауская область - 32 (6,8%);
 
Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8%);
 
Западно-Казахстанская область - 9 (3,2%);
 
Карагандинская область - 7 (3,3%);
 
Костанайская область - 4 (5,6%);
 
Кызылординская область - 13 (5,6%);
 
Мангистауская область - 6 (4,3%);
 
Павлодарская область - 7 (4,5%);
 
Туркестанская область - 1 (0,5%).
 
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5850 заболевших. 2707 человек выздоровели, 34 скончались.
 
Вчера в Алматы выписали 30-летнюю роженицу, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. 17 апреля она родила ребенка в городской клинической больнице №1. При обследовании у малютки диагноз COVID-19 не подтвердился. 
 
Все это время ребенок находился в детском отделении под присмотром врачей. 
 
В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное, теперь женщина будет находиться на домашнем карантине. 
 
По словам медицинского директора Сабита Пазилова, сейчас в роддоме находятся пять родивших женщин с Covid-19. У всех новорожденных анализ отрицательный. В ближайшее время они тоже будут выписаны. 
 
Также стало известно, что в Алматинской области среди 5 жителей региона, излечившихся от коронавируса, есть и годовалый ребенок.
 

С 26 апреля жители Илийского и Енбекшиказахского районов получали лечение в Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице. Сейчас все пятеро чувствует себя хорошо, жалоб нет", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.


Кроме того, по информации управления здравоохранения Актюбинской области, среди 29 заболевших, выявленных в регионе 14 мая, 20 - военнослужащие.

Они жили в одном помещении, но домой не ходили, в городе не появлялись, все сейчас находятся в инфекционной больнице. Тех, кто был с ними в контакте, изолировали в карантинный центр. Мы сообщали, что проверяем на коронавирус всех, кто занят на работах по недопущению распространения заболевания. У военных инфекцию обнаружили в результате такого скрининга", - цитирует "Диапазон" главу областного управления здравоохранения Асета Калиева. 

 

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