Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 161 заболевший коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

По информации оперштаба Госкомиссии, прирост заболеваемости COVID-19 составил 2,8%.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 26 (2,2%);

Алматы - 20 (1,2%);

Шымкент - 12 (4,7%);

Акмолинская область - 2 (1,8%);

Актюбинская область - 11 (5,2%);

Алматинская область - 10 (5,2%);

Атырауская область - 32 (6,8%);

Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8%);

Западно-Казахстанская область - 9 (3,2%);

Карагандинская область - 7 (3,3%);

Костанайская область - 4 (5,6%);

Кызылординская область - 13 (5,6%);

Мангистауская область - 6 (4,3%);

Павлодарская область - 7 (4,5%);

Туркестанская область - 1 (0,5%).

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 5850 заболевших. 2707 человек выздоровели, 34 скончались.

Вчера в Алматы выписали 30-летнюю роженицу, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция. 17 апреля она родила ребенка в городской клинической больнице №1. При обследовании у малютки диагноз COVID-19 не подтвердился.

Все это время ребенок находился в детском отделении под присмотром врачей.

В настоящее время состояние матери и ребенка оценивается как удовлетворительное, теперь женщина будет находиться на домашнем карантине.

По словам медицинского директора Сабита Пазилова, сейчас в роддоме находятся пять родивших женщин с Covid-19. У всех новорожденных анализ отрицательный. В ближайшее время они тоже будут выписаны.

Также стало известно, что в Алматинской области среди 5 жителей региона, излечившихся от коронавируса, есть и годовалый ребенок.

С 26 апреля жители Илийского и Енбекшиказахского районов получали лечение в Енбекшиказахской межрайонной многопрофильной больнице. Сейчас все пятеро чувствует себя хорошо, жалоб нет", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.





Кроме того, по информации управления здравоохранения Актюбинской области, среди 29 заболевших, выявленных в регионе 14 мая, 20 - военнослужащие.





Они жили в одном помещении, но домой не ходили, в городе не появлялись, все сейчас находятся в инфекционной больнице. Тех, кто был с ними в контакте, изолировали в карантинный центр. Мы сообщали, что проверяем на коронавирус всех, кто занят на работах по недопущению распространения заболевания. У военных инфекцию обнаружили в результате такого скрининга", - цитирует "Диапазон" главу областного управления здравоохранения Асета Калиева.

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