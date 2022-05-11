НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 4 новых случая коронавируса с положительным ПЦР-тестом (КВИ+), всего с начала пандемии зарегистрировано 1 305 603 случая заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В разрезе регионов новые случаи зарегистрированы: в Нур-Султане - 1, в Алматы - 2, в Жамбылской области - 1.

8 мая выявлен 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-).

Летальных случаев не зарегистрировано.

На 10 мая лечение от КВИ продолжают получать 1243 человека (КВИ+ 492 и 751 КВИ-), из них в стационарах находится - 76 пациентов, на амбулаторном уровне - 1167 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 0 пациентов, на аппарате ИВЛ - 1 пациент.

В Казахстане на 10 мая I компонентом 9 490 018 человек провакцинировано, II компонентом 9 255 807 человек. Ревакцинировано - 4 107 044 человека.