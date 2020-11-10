За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 610 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
Нур-Султан - 14 867 (+29);
Алматы - 14 966 (+26);
Шымкент - 5266 (+3);
Акмолинская область - 4015 (+42);
Актюбинская область - 3368 (+9);
Алматинская область - 5238 (+13);
Атырауская область - 11 359 (+4);
Восточно-Казахстанская область - 12 050 (+254);
Жамбылская область - 4220 (+4);
Западно-Казахстанская область - 7274 (+45);
Карагандинская область - 10 711 (+16);
Костанайская область - 3925 (+60);
Кызылординская область - 3262;
Мангистауская область - 3408;
Павлодарская область - 4688 (+61);
Северо-Казахстанская область - 4730 (+42);
Туркестанская область - 3425 (+2).
Всего в стране выявлено 116 772 заболевших.
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