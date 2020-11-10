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За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 610 заболевших коронавирусом

09.11.2020 12529
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 610 заболевших коронавирусом
Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 116 772 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 
 
В разрезе регионов: 
 
Нур-Султан - 14 867 (+29);
 
Алматы - 14 966 (+26);
 
Шымкент - 5266 (+3);
 
Акмолинская область - 4015 (+42);
 
Актюбинская область - 3368 (+9);
 
Алматинская область - 5238 (+13);
 
Атырауская область - 11 359 (+4);
 
Восточно-Казахстанская область - 12 050 (+254);
 
Жамбылская область - 4220 (+4);
 
Западно-Казахстанская область - 7274 (+45);
 
Карагандинская область - 10 711 (+16);
 
Костанайская область - 3925 (+60);
 
Кызылординская область - 3262;
 
Мангистауская область - 3408;
 
Павлодарская область - 4688 (+61);
 
Северо-Казахстанская область - 4730 (+42);
 
Туркестанская область - 3425 (+2).
 
Всего в стране выявлено 116 772 заболевших.
 

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