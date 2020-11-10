За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 610 заболевших коронавирусом

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - По состоянию на 23.59 8 ноября 2020 года в Казахстане выявлено 116 772 заболевших коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 610 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

Нур-Султан - 14 867 (+29);

Алматы - 14 966 (+26);

Шымкент - 5266 (+3);

Акмолинская область - 4015 (+42);

Актюбинская область - 3368 (+9);

Алматинская область - 5238 (+13);

Атырауская область - 11 359 (+4);

Восточно-Казахстанская область - 12 050 (+254);

Жамбылская область - 4220 (+4);

Западно-Казахстанская область - 7274 (+45);

Карагандинская область - 10 711 (+16);

Костанайская область - 3925 (+60);

Кызылординская область - 3262;

Мангистауская область - 3408;

Павлодарская область - 4688 (+61);

Северо-Казахстанская область - 4730 (+42);

Туркестанская область - 3425 (+2).

Всего в стране выявлено 116 772 заболевших.

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