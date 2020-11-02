За сутки коронавирусом заразились 465 человек в Казахстане

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 465 человек заразились коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 29;

город Алматы - 24;

город Шымкент - 2;

Акмолинская область - 27;

Актюбинская область - 10;

Алматинская область - 11;

Атырауская область - 5;

Восточно-Казахстанская область - 252;

Жамбылская область - 3;

Западно-Казахстанская область - 11;

Карагандинская область - 16;

Костанайская область - 13;

Мангистауская область - 5;

Павлодарская область - 27;

Северо-Казахстанская область - 30.

Всего в стране выявлены 112 418 заболевших.

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