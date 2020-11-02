За сутки коронавирусом заразились 465 человек в Казахстане

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 465 человек заразились коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 29;
город Алматы - 24;
город Шымкент - 2;
Акмолинская область - 27;
Актюбинская область - 10;
Алматинская область - 11;
Атырауская область - 5;
Восточно-Казахстанская область - 252;
Жамбылская область - 3;
Западно-Казахстанская область - 11;
Карагандинская область - 16;
Костанайская область - 13;
Мангистауская область - 5;
Павлодарская область - 27;
Северо-Казахстанская область - 30.
Всего в стране выявлены 112 418 заболевших.
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