Система Orphus

За сутки коронавирусом заразились 465 человек в Казахстане

01.11.2020 14203
За сутки коронавирусом заразились 465 человек в Казахстане
Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане за сутки 465 человек заразились коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 
В разрезе регионов:
 
город Нур-Султан - 29;
 
город Алматы - 24;
 
город Шымкент - 2;
 
Акмолинская область - 27;
 
Актюбинская область - 10;
 
Алматинская область - 11;
 
Атырауская область - 5;
 
Восточно-Казахстанская область - 252;
 
Жамбылская область - 3;
 
Западно-Казахстанская область - 11;
 
Карагандинская область - 16;
 
Костанайская область - 13;
 
Мангистауская область - 5;
 
Павлодарская область - 27;
 
Северо-Казахстанская область - 30.
 
Всего в стране выявлены 112 418 заболевших.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая