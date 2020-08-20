За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 26 человек

МЗ РК

Нур-Султан. 19 августа. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки в Казахстане от коронавируса скончались 15 человек, от пневмонии - 11, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, за прошедшие сутки в РК выявлен 1081 заболевший коронавирусной пневмонией.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 15 839 человека, среди которых 71 ребенок. В стационарах находятся 7383 пациента, на амбулаторном уровне - 8456", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, 366 человек находятся в тяжелом состоянии, 90 - в состоянии крайней степени тяжести, 59 - на аппаратах ИВЛ.





По последним данным, в мире число заболевших КВИ превысило 22,3 млн человек, более 15 млн человек выздоровели, более 784 тыс. скончались.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства