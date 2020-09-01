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За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 13 человек

31.08.2020, 09:34 8911
За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 13 человек
Нур-Султан. 31 августа. Kazakhstan Today - За сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 31 августа зарегистрировано 1588 летальных случаев от коронавируса.
 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 7910 человека, среди которых 32 - дети. В стационарах находятся 3755 пациентов, на амбулаторном уровне - 4155. 201 человек находится в тяжелом состоянии, 35 - в состоянии крайней степени тяжести, 42 - на аппаратах ИВЛ.
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 56 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 26 человек выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 25 714, летальных случаев - 290, выздоровевших - 5575.
 

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