За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 10 человек

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, всего в Казахстане с 13 марта по 4 сентября зарегистрировано 1612 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5924 человека, среди которых 34 детей. В стационарах находится - 3119 пациент, на амбулаторном уровне - 2805. 144 человек находятся в тяжелом состоянии, 19 - крайней степени тяжести, 25 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 481 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 58 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 26 803, летальных случаев - 305, выздоровевших - 5831.

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