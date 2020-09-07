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За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 12 человек

06.09.2020, 09:39 10828
За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 12 человек
Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 9 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 6 сентября зарегистрировано 1627 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5151 человек, среди которых детей - 31. В стационарах находится - 2761 пациент, на амбулаторном уровне - 2390. 147 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в состоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ. 
 
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксирован 423 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 83 человека выздоровели.
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 27 623, летальных случаев - 313, выздоровевших - 5957.
 
Напомним, по состоянию на 23.59 5 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 301 заболевший коронавирусной инфекцией.
 

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