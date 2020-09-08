За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 8 человек

Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 7 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 сентября зарегистрировано 1634 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5073 человека, среди которых 30 детей. В стационарах находятся 2863 пациента, на амбулаторном уровне - 2210.

140 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в сстоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ.

Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 139 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 2 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 27 762, летальных случаев - 314, выздоровевших - 5959.

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