За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 8 человек

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 сентября зарегистрировано 1634 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5073 человека, среди которых 30 детей. В стационарах находятся 2863 пациента, на амбулаторном уровне - 2210.
140 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 - в сстоянии крайней степени тяжести, 24 - на аппаратах ИВЛ.
Напомним, по состоянию на 23.59 6 сентября 2020 года в Казахстане выявлен 106 361 заболевший коронавирусной инфекцией.
Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировано 139 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 2 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 27 762, летальных случаев - 314, выздоровевших - 5959.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства