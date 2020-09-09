За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 7 человек

Алматы. 8 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 6 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 8 сентября зарегистрировано 1640 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4892 человека, среди которых детей - 32. В стационарах находятся 2680 пациентов, на амбулаторном уровне - 2212.

142 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 23 - на аппаратах ИВЛ.

За прошедшие сутки зафиксированы 16 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 217 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 27 778, летальных случаев - 315, выздоровевших - 6176.





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