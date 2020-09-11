За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек

Алматы. 10 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 10 сентября зарегистрирован 1651 летальный случай от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4685 человека, среди которых 34 детей. В стационарах находится – 2580 пациент, на амбулаторном уровне - 2105.

132 человек находятся в тяжелом состоянии, 21 - в состоянии крайней степени тяжести, 26 - на аппаратах ИВЛ.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 575, летальных случаев - 317, выздоровевших - 6605.

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