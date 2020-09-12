За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек

Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 11 сентября зарегистрирован 1656 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4596 человека, среди которых детей - 34. В стационарах находится - 2523 пациента, на амбулаторном уровне - 2073.

137 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 - в состоянии крайней степени тяжести, 28 - на аппаратах ИВЛ.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 353 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход. 37 человек выздоровели от заболевания. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 28 928, летальных случаев - 318, выздоровевших - 6642 человека.

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