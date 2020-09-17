За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 сентября зарегистрирован 1680 летальных случаев от коронавируса.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4037 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находится 2221 пациент, на амбулаторном уровне - 1816.

125 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 18 – на аппаратах ИВЛ.





Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 074, летальных случаев - 332, выздоровевших - 26 406.

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