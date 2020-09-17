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За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек

16.09.2020, 10:03 17740
За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек
Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - За сутки скончались 5 пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию и 1 пациент с пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (отрицательный ПЦР-тест), передает Kazakhstan Today. 
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 сентября зарегистрирован 1680 летальных случаев от коронавируса. 
 
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4037 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находится 2221 пациент, на амбулаторном уровне - 1816.
 
125 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 18 – на аппаратах ИВЛ.

 
Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел. 
 
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 074, летальных случаев - 332, выздоровевших - 26 406. 
 

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