За сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане скончались 6 человек

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 16 сентября зарегистрирован 1680 летальных случаев от коронавируса.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4037 человек, среди которых 37 детей. В стационарах находится 2221 пациент, на амбулаторном уровне - 1816.
125 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - в состоянии крайней степени тяжести, 18 – на аппаратах ИВЛ.
Напомним, за прошедшие сутки зафиксированы 408 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 71 человек выздоровел.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших - 30 074, летальных случаев - 332, выздоровевших - 26 406.
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